باريس 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسعقد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير التعليم في الغابون ميشيل مينجا ميسون اجتماعاً اليوم لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات التعليمية، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والفنية.حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) د.سالم المالك، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندورة.// انتهى //23:50ت م0346