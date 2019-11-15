الرياض 17 ربيع الأول 1441 الموافق 14 نوفمبر 2019 واس.افتتحت حرم سمو أمير منطقة الرياض سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود اليوم " المعرض التشكيلي للفنانات الكويتيات" الذي نظمته سفارة دولة الكويت لدى المملكة ، بحضور حرم السفير الكويتي الدكتورة سارة الركيان العجمي وعدد من زوجات السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والفنانات التشكيليات وذلك في قصر طويق بحي السفارات.وعبرت سمو الأميرة نورة بنت محمد خلال جولتها في المعرض عن سعادتها بهذه المشاركة التي تعكس مدى عمق العلاقة الأخوية بين المملكة والكويت ، مؤكدة أن المعرض يمثل جزءاً من مجموعة الفعاليات الثقافية التي تؤكد الترابط الثقافي بين المملكة والكويت، حيث يبرز الجانب الفني التقليدي والحضاري الغني من مختلف الاتجاهات والمدارس والتي أثرت على الأعمال المعروضة المتميزة بانفراد لوحاتها الفنية.ووجهت سموها الشكر لحرم السفير وللمشاركات والقائمين على المعرض الذين أتاحوا الفرصة لمحبي الفنون الاستمتاع بالأعمال الفنية، متمنية دوام الازدهار والتقدم للجميع .من جانبها أوضحت حرم السفير الكويتي الدكتورة سارة العجمي أن المعرض سيستمر لمدة ثلاثة أيام، ويهدف إلى مشاركة دولة الكويت في موسم الرياض وتشجيع الفنانات التشكيليات على الإبداع والابتكار وتأكيد دورهن في الحركة التشكيلية الكويتية، ويأتي ضمن اهتمام الدولة بدعم الفنانات التشكيليات ويحتوي المعرض على مشاركة أكثر من 20 عملاً فنياً منفذة بخامات وأساليب فنية تشكيلية معاصرة وتراثية، موجهة شكرها لحرم سمو أمير الرياض على رعايتها للمعرض ودعمها لكل عمل يسهم في نهضة الوطن، والشكر موصول إلى هيئة السفارات لتسخيرها كافة الجهود لإنجاح المعرض.//انتهى//00:46ت م0352