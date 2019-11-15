القاهرة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واستستهدف الموازنة المصرية للعام المالي المقبل 2020 / 2021 تحقيق ناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 158ر7 تريليونات جنيه مقابل 163ر6 تريليونات متوقع بموازنة العام المالي الحالي 2019.وأفادت النشرة الخاصة بإعداد الموازنة العامة المصرية التي أصدرتها وزارة المالية المصرية اليوم أنه من المستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4ر6% مقارنة بمعدل متوقع 6% بموازنة العام الحالي ،مشيرة إلى أن العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي المقبل يقدر بنحو 2ر6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر7% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال العام المالي الحالي 2019 .وتستهدف الموازنة الجديدة خفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 1ر9% مقابل 5ر9% متوقع بموازنة العام المالي الحالي، مبينة أن الحكومة تبنت برنامجًا نجح في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة وخفض الدين العام، فضلًا عن تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا.// انتهى //00:59ت م0353