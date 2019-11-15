نيويورك 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019م واستراجعت أسعار النفط اليوم بفعل ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة والإنتاج القياسي لها.وانخفضت العقود الآجلة للبرنت تسعة سنتات أي ما يعادل 0.14 في المئة، ليتحدد سعر التسوية عند 62.28 دولارًا للبرميل، في حين هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتًا ليغلق على 56.77 دولارًا للبرميل.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت الأسبوع الماضي 2.2 مليون برميل، وبلغ الإنتاج مستوى قياسيًا.// انتهى //01:02ت م0354