تبوك 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسهطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى غزيرة على محافظة تيماء شملت المحافظة ومراكزها العسافيه وابيط وجريش ومديسيسوالكتيب وضواحيها , سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض, في حين هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة ضباء, شملت مركز الديسة وضواحيه , سال على إثرها وادي أنقد.كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك شملت الهوج و المعظم وضواحيهما, سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //01:30ت م0356