عام / أمطار متفرقة على منطقة تبوك
الجمعة 1441/3/18 هـ الموافق 2019/11/15 م واس
تبوك 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى غزيرة على محافظة تيماء شملت المحافظة ومراكزها العسافيه وابيط وجريش ومديسيس
والكتيب وضواحيها , سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض, في حين هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة ضباء, شملت مركز الديسة وضواحيه , سال على إثرها وادي أنقد.
كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك شملت الهوج و المعظم وضواحيهما, سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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