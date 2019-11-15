الجبيل 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، اليوم عن فتح باب التسجيل للقبول الموحد للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1441هـ وذلك لكل من كلية الجبيل الصناعية ، وكلية الجبيل الجامعية ، ومعهد الجبيل التقني اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 ربيع الأول لعام 1441هـ حتى يوم الجمعة 2 ربيع الآخر من هذا العام وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية لقطاع الكليات والمعاهد والكليتين والمعهد‪.‬وأوضحت الهيئة الملكية أن حملة الشهادة الثانوية (علوم طبيعية) عليهم التقدم لكلية الجبيل الصناعية وكلية الجبيل الجامعية ومعهد الجبيل التقني، ‬بينما على حملة الشهادة الثانوية (علوم شرعية وعربية، علوم إدارية واجتماعية، علوم إنسانية، تحفيظ قرآن) التقدم لكلية الجبيل الجامعية (طالبات فقط) ومعهد الجبيل التقني فقط‪.‬وحددت شروط القبول بالتالي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية ، وأن يكون خريج عام 1435 / 1436هـ فما فوق، وحاصلا على الشهادة الثانوية بتقدير لا يقل عن جيد ، وأن تكون نتائج اختباراته للقدرات العامة والتحصيلي بشرط أن يكون تاريخ كلا الاختبارين من العام الدراسي عام 1435 / 1436هـ فما بعد، وأن يكون المتقدم لائق طبيا.//انتهى//01:31ت م0357