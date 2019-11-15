نيويورك 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين اليوم.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 63ر1 نقطة، أو 006ر0% ، ليصل إلى 96ر27781 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 59ر2 نقطة أو 08ر0% ، ليصل إلى 63ر3096 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 08ر3 نقطة ، أو 04ر0% ، ليصل إلى 02ر8479 نقطة.// انتهى //02:00ت م0359