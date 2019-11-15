دومة الجندل 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واستشارك المديرية العامة للصحة بمنطقة الجوف ممثلة بمستشفى دومة الجندل العام في مهرجان السمح الموسمي ، والذي يقام بمدينة التمور بمحافظة دومة الجندل بجناح خاص يشتمل على عددٍ من الأركان التوعوية والصحية ، وإقامة العديد منالمبادرات المجتمعية .ونفذ المستشفى حملة للتبرع بالدم لزوار المهرجان ، حيث وجدت اقبالاً مميزًا من الزوار الذين حرصوا على أداء دورهمالاجتماعي ، و يطبق المستشفى المعايير الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الدم .وشاركت عيادة مكافحة التدخين بركن توعوي وطبي يتيح للراغبين بالإقلاع عن التدخين بالدخول في برامج خاصة بإشراف كوادر طبية متخصصة ، وتقديم العديد من النشرات التوعوية والإرشادات للمدخنين وأسرهم وتعريفهم بدورهم للتعامل مع المدخن ومساعدته .ويقدم المستشفى أثناء مشاركته عددًا من النصائح الطبية وتوضيح أهمية التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية ، وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة ، وذكر الفريق بأن الدراسات الطبية أثبتت بأن التطعيم ضد الأنفلونزا يقلل من انتشار العدوى بينأفراد المجتمع .وتم التعريف بمرض سكري الدّم وأنواعه ، مع تقديم النصائح الطبية بهدف تعزيز الجانب الوقائي لدى زوار المهرجان ، خشيةالإصابة بمرض السكري ، وذكر بأن عددًا من الأسباب الرئيسية للإصابة بالمرض ومضاعفاته ومسبباته ، و سبل التعامل معهو معالجته، إلى جانب فحص السكري وضغط الدم للراغبين ، إضافة إلى تطعيمهم باللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية .//انتهى//02:01ت م0360