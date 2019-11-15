تونس 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واستراجعت الصادرات التونسية خلال الأشهر 10 الأولى من العام 2019 بنسبة 8ر3 % فيما زادت الواردات بنسبة 8ر7 % وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018.وكشفت معطيات حديثة نشرها المعهد التونسي للإحصاء، أن عجز الميزان التجاري لتونس بلغ 16506،5 ملايين دينار إلى أكتوبر 2019 مقابل 15985،5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2018.وأرجعت المصادر أسباب تقلص قيمة الصادرات إلى التراجع الذي عرفته مردودية عدة قطاعات أساسية على غرار الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية والنسيج والملابس والجلود.// انتهى //03:23ت م0363