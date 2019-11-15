دكار 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسأعلن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا عن تعبئة أكثر من 500 مليون دولار لتمويل محاربة الإرهاب في دول غرب القارة الإفريقية، وذلك في ظل تزايد هجمات الجماعات المسلحة، لا سيما في مالي و بوركينافاسو.جاء ذلك خلال اجتماع عقده خبراء في الاتحاد النقدي، بالعاصمة السنغالية دكار، تحضيرًا لاجتماع عالي المستوى، ينتظر انعقاده غدًا بمشاركة قادة الدول الأعضاء بالاتحاد.وعدت الخبيرة نيونكا ديوف في تصريح لها أن هذا الغلاف المالي ضروري من أجل تهيئة قوات حفظ النظام والأمن، وتزويدها بالوسائل اللازمة من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة ستعمل على وضع الإجراءات العملياتية، بدءًا بالمعلومات الاستخباراتية.ويضم الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا 8 دول هي: السنغال، والنيجر، ومالي، وبوركينافاسو، وتوغو، وغينيا بيساو، وساحل العاج، وبنين.وتأسس عام 1994 بالسنغال، ويوجد مقره في بوركينافاسو، ومن أهدافه التأسيسية، السعي إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال تعزيز القدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية.// انتهى //03:52ت م0364