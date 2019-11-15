جدة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسانطلقت بطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي فئة " B " والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و بإشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة ومنظمة" الايكاهو " الدولية بمزرعة الصواري بجدة اليوم .وأوضح عضو مجلس منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة هشام بن حسين الباشا أن البطولة شهدت انطلاقة قوية ومستوى للخيول مرتفع مما عكس قوة المنافسة مشيرا إلى أن هذه البطولة تؤهل الفائزين فيها من المرتبة الأولى إلى الخامسة للمشاركة في بطولة العالم التي تقام كل سنة في باريس .وكانت نتائج البطولة لليوم الأول على النحو التالي الفئة الأولى مهرات أعمار سنة المجموعة " أ " فاز بالمركز الأول الخيل عروب الخالدية لإسطبل صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وحقق المركز الثاني الخيل جوهرة الصواري لأبناء حسين بن محمد باشا مربط الصواري، وحقق المركز الثالث الخيل أصيلة الأدهم لفهد بن إبراهيم التميمي.أما المجموعة " ب " من نفس الفئة فاز بالمركز الأول الخيل جميلة أي أم لفهد عبد الله الفوزان مربط الأصول، وفاز بالمركز الثاني الخيل مرمرة الزبير لغازي بن بشر الذيابي مربط المخلديات، وفاز بالمركز الثالث الخيل وديان فرزان لعبد العزيز مبارك آل فرج مربط فرزان .كما فاز بالمركز الأول في المجموعة " ج " من نفس الفئة الخيل أكرم الخالد لنبيل مريزيق الصبحي مربط نسايم، وفاز بالمركز الثاني الخيل غادة العلوش لعادل بن ربيع القئامي مربط العلوش، و فاز بالمركز الثالث الخيل جي ار غزاله لمحسن منصور آل عباس مربط الجسار .كما جاءت فئة مهرات أعمار سنتين المجموعة " أ " على النحو التالي فاز بالمركز الأول الخيل ايلان أن أم لنبيل مرزوق الصبحي مربط نسايم، وفاز بالمركز الثاني الخيل فريدة فرزان لعبد العزيز مبارك آل فرج مربط فرزان، وفاز بالمركز الثالث الخيل اريا شاندلير لعبد الرحمن هادي الرفاعي مربط النيل .فيما فاز بالمركز الأول في المجموعة " ب " من نفس الفئة الخيل زينة لراوية إبراهيم عقيلي مربط الراجحيه، وفاز بالمركز الثاني الخيل ايه ام نورا لعثمان أحمد حلمي مربط المنتهي، وفاز بالمركز الثالث الخيل تيجان المعود لصالح منيع المطرفي مربط المعود .وجاءت نتاج فئة مهرات أعمار ثلاث سنوات على النحو التالي فاز بالمركز الأول الخيل مراده الخالد لخالد أحمد با قدو مزرعة الخالد، وحقق المركز الثاني الخيل رسالة الخالدية لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وفاز بالمركز الثالث الخيل سهلة الخالد لخالد أحمد با قدو مزرعة الخالد .كما حقق المركز الأول لفئة أفراس أعمار " 4 – 6 " سنوات الخيل مزنة الخالد لعبد الرحمن حسن القحطاني مربط النصار، وفاز بالمركز الثاني الخيل مودوسا كي اية لصاحبها إياد عبدالله مشاط مزرعة الطرف، وفاز بالمركز الثالث الخيل سلطانة الثامنة عشر لعبدالله عبد الحفيظ الغانمي مربط راية العز .و حقق المركز الأول في فئة أفراس من " 7- 9 " سنوات الخيل ع ج حلوه لعئمان أحمد حلمي مربط المنتهي، وفاز بالمركز الثاني الخيل دي اس ال بيبي ظل لعبدالله فهد الحقباني مربط التنهاة، وفاز بالمركز الثالث الخيل ماريا أيه أم لصاحبها إياد عبد الله مشاط مزرعة الطرف .و ستستكمل يوم غد فعاليات البطولة بخمسة أشواط تشمل أفراس أعمار " 10 " سنوات وأمهار أعمار " سنة " وأمهار أعمار" سنتين " وأمهار أعمار " 3 " سنوات وفحول أعمار " 4- 6 " سنوات .يذكر أن جوائز البطولة عبارة عن مبالغ نقدية وسيارات تقدم للفائزين بالمراكز الخمس الأولي من كل شوط .// انتهى //04:06ت م0365