لندن 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واستأهل المنتخب الانجليزي لكرة القدم رسميا لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بعد تغلبه اليوم على ضيفه منتخب الجبل الأسود بنتيجة سبعة أهداف كاملة متصدرا بذلك المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة.واستهل أصحاب الأرض سلسلة الأهداف أمام جمهور استاد ويمبلي عند الدقيقة ال11 بتوقيع اوكسلايد تشامبرلين قبل أن يسجل المتألق هاري كين (هاتريك) بدأها بهدفين متتاليين في الدقيقتين 18 و 24 وختمها في الدقيقة 37 بعد هدف زميله ماركوس راشفورد في الدقيقة ال30.وفي الدقيقة 66 سجل المدافع أليكسندر سوفراناك هدفا بالخطأ ضد مرماه، ثم ختم تامي إبراهام مهرجان الأهداف قبل نهاية الوقت الرسمي مسجلا أول هدف دولي له خلال أول مباراة يخوضها مع منتخب بلاده.// انتهى //04:19ت م0367