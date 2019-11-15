الجزائر 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسكشر المنتخب الجزائري عن أنيابه مبكرا في مستهل مبارياته بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة بالكاميرون عام 2021، بعدما سحق ضيفه منتخب زامبيا 5 / صفر يوم الخميس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثامن للتصفيات التي تضم أيضا منتخبي زيمبابوي وبوتسوانا.وافتتح رامي بن سبعيني التسجيل لمنتخب الجزائر في الدقيقة 44 ،وواصل منتخب الجزائر فرض هيمنته على مجريات الشوط الثاني ليضيف بغداد بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز يوسف البلايلي الهدف الثالث في الدقيقة 75 ، وأضاف العربي هلال سوداني الهدف الرابع في الدقيقة 86، ثم اختتم بونجاح مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس للجزائر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 90.// انتهى //04:37ت م0369