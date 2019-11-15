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الجمعة 1441/3/18 هـ الموافق 2019/11/15 م واس
الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمر ملكي بترقية وتعيين 21 قاضياً بديوان المظالم
القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك
فيصل بن بندر يشرف حفل سفارة إندونيسيا
أمير جازان ووزير الإسكان يناقشان تحديات المشروعات السكنية.. ويسلم المفاتيح للمستفيدين
سعود بن نايف: مقبلون على تحول في القطاع الصحي.. ونسعد بالآراء التطويرية
أمير القصيم يدشن حملة اليوم العالمي للسكري
وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري حول سورية ومحاربه داعش
الجبير يلتقي وزير الخارجية الهولندي وأعضاء «الخارجية» بالبرلمان
فصل سيامي ليبي خلال 11 مرحلة استغرقت 12 ساعة
بناء علاقة تكاملية مؤسسية بين النيابة العامة ووزارة الصحة
وزير النقل يتفقد محطات قطار الحرمين السريع
التباين يعيد مشروع النقل المدرسي للشورى
لجنة الصداقة السعودية - الصينية تبحث تعزيز العلاقات البرلمانية
«مبادرات» و «مسك» توقعان 17 مذكرة تفاهم مع جهات دولية ومحلية لتمكين الشباب
آل جابر يلتقي رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة
المملكة تندد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية
محمد بن زايد: الإمارات ومصر شريكتان في دعم سلام واستقرار المنطقة
برعاية مصرية.. التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
لبنان: جنازة "أبو فخر" تتعهد بمواصلة الثورة
انتفاضة أميركية ضد زيارة الرئيس التركي
تفاهمات سودانية - أميركية تقرب العلاقات الثنائية
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