الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمر ملكي بترقية وتعيين 21 قاضياً بديوان المظالمالقيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملكفيصل بن بندر يشرف حفل سفارة إندونيسياأمير جازان ووزير الإسكان يناقشان تحديات المشروعات السكنية.. ويسلم المفاتيح للمستفيدينسعود بن نايف: مقبلون على تحول في القطاع الصحي.. ونسعد بالآراء التطويريةأمير القصيم يدشن حملة اليوم العالمي للسكريوزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري حول سورية ومحاربه داعشالجبير يلتقي وزير الخارجية الهولندي وأعضاء «الخارجية» بالبرلمانفصل سيامي ليبي خلال 11 مرحلة استغرقت 12 ساعةبناء علاقة تكاملية مؤسسية بين النيابة العامة ووزارة الصحةوزير النقل يتفقد محطات قطار الحرمين السريعالتباين يعيد مشروع النقل المدرسي للشورىلجنة الصداقة السعودية - الصينية تبحث تعزيز العلاقات البرلمانية«مبادرات» و «مسك» توقعان 17 مذكرة تفاهم مع جهات دولية ومحلية لتمكين الشبابآل جابر يلتقي رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدةالمملكة تندد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي والمبادئ الإنسانيةمحمد بن زايد: الإمارات ومصر شريكتان في دعم سلام واستقرار المنطقةبرعاية مصرية.. التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزةلبنان: جنازة "أبو فخر" تتعهد بمواصلة الثورةانتفاضة أميركية ضد زيارة الرئيس التركيتفاهمات سودانية - أميركية تقرب العلاقات الثنائية// يتبع //06:01ت م0003