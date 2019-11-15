ينبع 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسنقلت منسقة تحدي القراءة بوزارة التعليم نداء الحربي تهاني وتبريكات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لمدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي ومنسق لجنة تحدي القراءة سلمان عيد الحبيشي وقائد مدرسة الإمام النووي أحمد عسيري ومعلميها وطلابها وجميع القائمين على العمل التربوي، بعد فوز المدرسة بالمركز الأول في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة من بين 67 ألف مدرسة من مدارس الوطن العربي، التي اختتمت فعاليتها أمس الأول في دبى وتسلم مدير المدرسة درع الجائزة من راعي الحفل نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي .وذكر المنسق العام للجنة في تعليم ينبع أن تحدي القراءة العربي في موسمه الرابع شهد مشاركة واسعة من مختلف أنحاء الوطن العربي، من القطاعين العام والخاص، تنافست في ما بينها على لقب "المدرسة المتميزة" في التحدي، ثلاث مدراس من ثلاثة دول ( السعودية والامارات ولبنان ) ، حيث حققت ابتدائية النووي من محافظة ينبع تميزاً ملحوظاً، توجت على إثره بالمركز الأول ، حيث بلغت نسبة المشاركة الطلابية في المشروع 100% بعدد 566 طالبا قدموا 103 مبادرة وفعالية قرائية ، ترشح منهم 3 طلاب للتصفيات النهائية على مستوى المملكة ، كما دعمت وسهلت المشاركة للطلاب من أصحاب الهمم ، و قامت ضمن مشاركتها بتوزيع 25 ألف كتاب مجاني ، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة إلكترونية متكاملة .مضيفا أن تحدى القراءة العربي في دورته الرابعة سبق وأن كرم الطالبة إلين الحربي من الابتدائية الرابعة بتعليم ينبع لحصولها على المركز العاشر على مستوى المملكة.// انتهى //07:00ت م0011