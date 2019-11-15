طوكيو 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 16ر164 نقطة، أو ما يعادل 71ر0% ، ليصل إلى 71ر23305 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 43ر13 نقطة، أو ما يعادل 80ر0% ، ليصل إلى 83ر1697 نقطة.// انتهى //07:19ت م0012