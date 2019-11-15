طرابلس 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم نجاح عملية فصل التوأمين السيامي الليبي «أحمد ومحمد» التي أجريت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، وفق ما أعلنه الفريق الطبي الذي نفذ العملية موضحة أن مراحل العملية تمت بنجاح، إذ نفذت بالخطة حسب التسلسل الذي وضع لها.وركزت على لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي وتمت خلاله مناقشة موضوع صيانة وحدات الإنتاج بعدد من محطات الكهرباء، ومن بينها محطة الخمس، إضافة لتوفير احتياجات محطة جنوب طرابلس التي تعرضت لأضرار ناجمة.ونوهت إلى قرار رئيس مجلس النواب عقيله صالح، بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 16 للعام 2019، لتنص على إنهاء حالة النفير والتعبئة العامة في المناطق المحررة، مشيرة إلى استمرار حالة النفير والتعبئة العامة في المناطق الممتدة من سرت شرقا حتى رأس إجدير غربا، امتدادا إلى الجنوب الغربي؛ لوقوعها في مناطق عمليات حربية.ونقلت صحف ليبيا تأكيد المبعوث الأممي غسان سلامة أنه لم يستبعد توسيع رقعة المدعوين للمشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب حول ليبيا المقرر أن تستضيفه العاصمة الألمانية برلين.// انتهى //07:34ت م0015