عدن 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسقُتل وجُرح 14 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في كمين محكم نفذته وحدة من الجيش اليمني، شمالي شرق مدينة تعز، جنوبي غربي البلاد.وقال مصدر عسكري يمني نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "إن الكمين تم نصبه لعناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى محيط مستشفى الحمد بالقرب من جولة القصر الجمهوري، شرق مدينة تعز، مضيفا أنه أسفر عن مصرع 5 من عناصر الميليشيا، وجرح 9 آخرين.// انتهى //08:45ت م0016