القاهرة 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.وأبرزت في الإطار ذاته تشديد الرئيس السيسي، على أهمية مواصلة العمل لتوحيد الصف العربي لمواجهة التحديات بالمنطقة العربية والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.وواكبت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.ونشرت صحف الجمعة تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن مطالب المحتجين وضرورة التعاطي مع المستجدات ستكون أولوية أهداف الحكومة المقبلة انطلاقاً من المصلحة الوطنية التي تقتضي تعاونًا مع الجميع.ورصدت الوضع الميداني في العراق، مبرزة مقتل 4 متظاهرين في العاصمة بغداد على يد قوات الأمن.وأفادت صحف القاهرة في متفرقات أخرى بأن موسكو بدأت إنشاء قاعدة للطائرات المروحية بمدينة القامشلي شمالي شرق سوريا.//انتهى//09:43ت م0020