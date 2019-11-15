جدة18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم، من تكون سُحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات جدة، والليث، الكامل، ورابغ، وخليص.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الـسابعة مساءً .// انتهى //10:09ت م0021