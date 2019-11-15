المذنب 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسدشّن مدير التعليم بمحافظة المذنب المكلّف سليمان بن إبراهيم الحسياني ومدير مستشفى المذنب الأخصائي موسى بن حمود الشويب، أمس، برنامج " اليوم العالمي للسكري"، وذلك بمقر متوسطة حذيفة بن اليمان بحي الصفراء.وأكد مدير التعليم خلال تدشين البرنامج ضرورة الحفاظ على الصحة المثالية والحرص على الغذاء الصحي السليم والابتعاد عن الممارسات الغذائية الخاطئة، مشيراً إلى أن الدراسات تشير لارتفاع نسبة الإصابة بأمراض السكري والسمنة وما تسببه من أضرار خطيرة، منوهاً بأهمية اتبّاع نظام غذائي صحي وسليم والتركيز على أهمية ممارسة النشاط البدني واتبّاع نظام غذائي صحي متوازن والابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والوجبات غير الصحية لارتباطها بالمرض.// انتهى //10:19ت م0022