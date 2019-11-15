الخرطوم 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، دونالد بوث الذي يزور الخرطوم حاليًا ، رغبة بلاده في العمل مع الحكومة السودانية، مشيراً إلى أن واشنطن ستعمل مع شركاء السودان الدوليين لمساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية، بجانب تقديم المساعدات لدفع العملية السلمية في السودان.وأشارت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي الإرهابية بعمليات نوعية للجيش اليمني والقوات المشتركة في محافظتي صعدة وتعز.ولفتت الانتباه إلى ارتكاب إسرائيل مجزرة بشعة في دير البلح بقطاع غزة راح ضحيتها 8 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم خمسة أطفال وسيدتان، بينما أصيب 12 آخرون .ونقلت عن وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إلياس أبو صعب أمس قوله، إن ما حصل أمس الأول، في منطقتي جل الديب ونهر الكلب يذكّر بالحرب الأهلية اللبنانية.وركزت على مقتل أربعة متظاهرين وإصابة عشرات آخرين، أمس، بقنابل مسيلة للدموع في بغداد، بينما تواصل القوات الأمنية قمع موجة احتجاجات رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية لوضع حد للأزمة التي تعصف بالبلاد.وعرجت على اشتراط الصين أمس إلغاء الرسوم الجمركية من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.//انتهى//10:57ت م0024