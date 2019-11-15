بيروت 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالاتصالات المكثفة الجارية على أكثر من صعيد للاتفاق على صيغة حكومية جديدة في حين برز مساء أمس اسم الوزير السابق محمد الصفدي لتولي تشكيل الحكومة الجديدة ولم تحدد صيغتها النهائية بعد.وأخبرت عن دخول اتفاق هش للتهدئة حيز التفيذ أمس في قطاع غزة بعد يومين من المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيًا وجرح أكثر من 100 آخرين.وتحدثت عن إشادة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي خلال استقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أبوظبي أمس بدور مصر المحوري في المنطقة العربية معربًا عن تقديره لدعم مصر للإمارات في مختلف القضايا.وأشارت إلى مقتل أربعة متظاهرين أمس بقنابل غاز مسيل للدموع في بغداد حيث تواصل القوات الأمنية قمع موجة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام.وتطرقت الى تأكيد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في افتتاح اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في التحالف ضد تنظيم داعش الارهابي ان بلاده ستواصل قيادة مكافحة التنظيم الإرهابي.وأوردت تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي له أمس في ختام قمة مجموعة بريكس في العاصمة البرازيلية أن الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب أسهما بقسطهما في محاربة الإرهاب في سوريا.// انتهى //11:13ت م0027