رام الله 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر سقوط 34 شهيدًا فلسطينيًا و113 جريحًا في العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وسلطت الضوء على مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي وهيئاته الأممية، بترسيخ تجسيد استقلال فلسطين وسيادتها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بخطوات عملية، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي فيها خاصة في المحكمة الجنائية الدولية.وتحدثت عن أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية إن ما يحاول بنيامين نتنياهو وأركان حكمه فرضه على المجتمع الدولي، هو حصر التعامل مع القضية الفلسطينية من الزاوية الأمنية وليس السياسية، وإعطاء الانطباع بأن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي المُستهدفة.وأولت اهتمامًا بتأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال لقاءه لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي برئاسة رئيس البرلمان اندرياس نورلين، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلّف 34 شهيدا منهم ثمانية أطفال وثلاث سيدات، في انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية التي توفر الحماية للمدنيين.ونشرت خبر اقتحام ان 196 مستوطنًا بينهم 97 طالبًا من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية المسجد الأقصى على مجموعات متتالية ، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ورصدت اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.// انتهى //11:22ت م0028