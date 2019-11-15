إسلام آباد 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تجديد باكستان استنكارها لسماح المحكمة العليا في الهند ببناء معبد هندوسي على أنقاض مسجد "بابري" التاريخي.واهتمت بتأكيد وقوف باكستان مع الشعب الفلسطيني وعدم التراجع عن تأييد القضية الفلسطينية.وعرجت إلى ما وصفته الصحف بالإنجاز على الجبهة الدبلوماسية حيث تم انتخاب باكستان كرئيس للاجتماع السنوي لاتفاقية الأمم المتحدة حول أسلحة تقليدية معينة.وتناقلت أنباء الزلزال الذي ضرب شمال باكستان أمس بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.أمنياً تطرقت إلى تعرض نائب مدير قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة الباكستانية للاغتيال بهجوم مسلح في مدينة بيشاور.واهتمت كذلك باتفاق باكستان وروسيا على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب.كما أخبرت عن مقتل ثمانية أشخاص جراء صواعق رعدية ضربت عدداً من القرى في منطقة تهرباكر جنوب باكستان.أفغانياً تناقلت أنباء مقتل أحد عشر مسلحاً من عناصر حركة طالبان بغارات نفذتها القوات الأفغانية على ثلاثة مناطق في أفغانستان.// انتهى //11:25ت م0030