تونس 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الضوء على الحراك السياسي الذي تشهده تونس، مع بدء مشاورات مكثفة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.وتناولت تأكيد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أن أولويات البرلمان الجديد تركيز الهيئات الدستورية وإطلاق مسار الإصلاحات فضلاً عن تعديل النظام الداخلي للبرلمان تعزيزاً لأخلقة الحياة السياسية.وأوردت في الشأن المغاربي تأكيد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده ستستضيف اجتماعاً لدول الجوار الليبي في ديسمبر المقبل.وكتبت في الشأن العربي عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي بلغت 32 شهيداً، و110 جريحاً، فيما نجحت الوساطة المصرية على الاتفاق على وقف إطلاق النار.وأشارت صحف تونس إلى دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.// انتهى //12:30ت م0031