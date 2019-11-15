الرباط 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم إعلان وزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن المغرب "شريك مرجعي" بالنسبة لإيطاليا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وبوابة ذات أهمية استراتيجية نحو افريقيا، وذلك خلال عرضه الخطوط العريضة للحكومة الايطالية في مجال السياسة الخارجية، أمام مجلسي النواب والشيوخ.وواصلت مواكبتها للتطورات الميدانية في قطاع غزة، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي خلف نحو 34 شهيدًا، وأكثر من مائة جريح.واشارت إلى مواصلة المتظاهرين في لبنان الاحتجاجات، معلنين في الوقت نفسه الاضراب العام.كما تابعت الصحف التطورات المتلاحقة في العراق لافتة إلى مقتل متظاهرين اثنين على الأقل أمس، وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء مواجهات مع القوات الأمنية.وتطرقت الصحف إلى المؤتمر السنوي للدول الـ 35 المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش، الذي انطلق أمس في واشنطن لبحث الحملة الدولية لهزيمة داعش في العراق وسوريا ،والعملية التركية بشمال سوريا.واهتمت الصحف بالأوضاع في بوليفيا، بعد تنحي الرئيس موراليس، وتولي زعيمة المعارضة جانين انييز الرئاسة الانتقالية.// انتهى //12:39ت م0034