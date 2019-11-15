كوتونو 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسقدم الاتحاد الأوروبي دعما بقيمة 36 مليون يورو لدولة البنين لتمويل "برنامج الارتقاء بالاقتصاد الأخضر".ويهدف البرنامج الذي سيساهم في تطوير الاستثمارات واستحداث فرص عمل في قطاعات الكهرباء، والطاقات المتجددة، إلى إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة وضمان فعاليتها والاستفادة منها.ويرمي البرنامج إلى تعزيز القطاع الخاص الوطني والدولي، خصوصًا عبر الدعم الفني الموجه للشركات الصغرى والمتوسطة وإرساء شراكات بين بلدان الشمال والجنوب، وتعزيز التعاون بين الشركات، وإقامة حاضنات لدعم بروز فاعلين خواص جدد.// انتهى //12:47ت م0035