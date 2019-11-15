باريس 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسالتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد عمر معيتيق اليوم خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس الكاتب العام لوزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا دو لاترا، والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ليبيا فريديريك ديزاجنوا.وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث سبل حل الأزمة الليبية عن طريق المفاوضات السياسية.وأكد الطرفين في ختام اللقاء على دور فرنسا في حل الأزمة الليبية، معربين عن أملهما أن تكون زيارة معيتيق إلى باريس نقطة تحول تجاه علاقات أكثر قوة بين البلدين في مختلف المجالات.// انتهى //13:43ت م0040