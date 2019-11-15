نيروبي 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسوقع الرئيسان الكيني أوهورو كينياتا، ونظيره الصومالي محمد عبدالله فرماجو في العاصمة الكينية نيروبي، اتفاقية دبلوماسية لإعادة العلاقات بين البلدين.وشملت الاتفاقية بحسب وكالة الأنباء الصومالية، استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مقديشو ونيروبي، دون العبور بمطار إقليم "واجير" الكيني، ومنح التأشيرات للصوماليين في المطارات الكينية، بالإضافة إلى مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين.يُذكر أن النزاع الحدودي البحري بين الصومال وكينيا، والذي تنظر فيه محكمة العدل الدولية حاليا، يٌشكل أكبر عائق أمام عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.// انتهى //13:48ت م0042