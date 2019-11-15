الدمام 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال أمس فعاليات الملتقى السعودي للشركات الناشئة، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز معارض الظهران الدولي.واطلع وكيل الإمارة على أقسام المعرض المصاحب للملتقى، الذي يجمع عدداً من الجهات الممكنة والشركات الناشئة، وأقسام الاستشارات والتدريب ولقاء المستثمرين لزوار الملتقى في تحقيق تطلعاتهم بمجال ريادة الأعمال.وشهد حفل الافتتاح تقديم عرض مرئي عن الملتقى وعدد الشركات الناشئة المشاركة إضافة إلى أرقام وإحصائيات الجلسات الاستشارية وورش العمل بملتقيات سابقة، كما تم استعراض قصص ناجح في مجال الشركات الناشئة.عقب ذلك، ألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد كلمة أوضح فيها أن منشآت ستسعى من خلال الملتقى إلى تهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، ويُحفز دخول منشآت جديدة للسوق.واستعرض الرشيد أرقاماً عن المنطقة الشرقية تضمنت عدد الموظفين والموظفات بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشرقية الذي بلغ 1.8 مليون في 171 ألف منشأة، تبلغ منها مساهمة المرأة بنسبة 45%، إضافة إلى نمو معدل التمويل في المنطقة الشرقية بنسبة 54% مقارنة بالعام الماضي.بعد ذلك دشن معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبدالله البواردي، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، بوابة التمويل الإلكترونية.يشار أن الملتقى السعودي للشركات الناشئة يهدف إلى ربط أصحاب الشركات الناشئة ورواد الاعمال والمبتكرين بالمستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار الجريء والجهات الداعمة كالحاضنات والمسرعات، إذ يعدُّ الملتقى وجهة لرواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالمشاريع التجارية، حيث تهدف منشآت من خلال تنظيمها للملتقى إلى تقديم جميع سُبل الدعم والتمكين للجهات المشاركة، إضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وإبراز إنجازات رواد الأعمال المحليين، كما يتيح الملتقى لأصحاب المشاريع الناشئة فرص استثمارية بوجود أكثر من 100 مستثمر، ومساحات تم تسخيرها للشركات الناشئة لعرض مشاريعهم وأفكارهم، والحصول من خلالها على فرص استثمارية.يذكر أن الملتقى يفتح أبوابه للزوار والشباب الراغبين في مشاركة أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية المقدمة حتى يوم السبت الموافق 16 نوفمبر الحالي، وذلك من الساعة الرابعة حتى 11 مساءً، ويمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط startup.monshaat.gov.sa .//انتهى//13:49ت م0043