الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسشاركت هيئة حقوق الإنسان في المؤتمر الدولي عن "حماية حقوق العمال المهاجرين" الذي عقد في كاتماندو عاصمة جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2019م ونظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان النيبالية.وألقى عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن علي الدكان كلمة الهيئة, أكد فيها أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تشهدُ نهضةً حضارية وتطوراً شاملاً ومستمراً أساسه الإنسان، الذي يُعد أحد المرتكزات الأساسية لرؤية المملكة 2030.وأوضح أن الهيئة جهة مستقلة تُعنى بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان وأن دورها هو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.وبين الدكتور الدكان أن عدد العمالة الوافدة وعائلاتهم في المملكة بلغ 12.5 مليون نسمة يمثلون قرابة ثلث تعداد السكان، ويسهمون في التنمية بشكل فاعل، وأن التوجيهات الكريمة الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تؤكد حماية وتعزيز حقوقهم، مؤكداً أن العمالة في المملكة تتمتع بجميع حقوقها، وأن المملكة تُحاسب كل من يقصر في ذلك من خلال إجراءات وآليات تضمن حق العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء.وأفاد أن المملكة أنشأت في هذا الخصوص لجنةً وطنيةً عليا تُعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص يُشرف عليها ويرأسها معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، تهدف إلى الحماية من الاتجار بالأشخاص بصوره كافة، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لمعاقبة المرتكبين له, لافتاً الانتباه إلى أن لدى الهيئة آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإنهائها بالطريقة الصحيحة.وأشار عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان إلى أن الإحصاءات في العام الماضي 2018م أظهرت أن مجمل التحويلات المالية للعمالة الوافدة للمملكة بلغت أكثر من 5. 22 مليار دولار، وهي تسهم بشكل فاعل في تنمية بلدانها.مما يذكر أن عدداً من الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في منطقة آسيان والمحيط الهادي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وممثلين وخبراء من الشبكات الحكومية والمجتمع المدني والجهات المعنية في هذا الخصوص شاركت في المؤتمر.// انتهى //14:29ت م0048