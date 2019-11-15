سيهات 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسيشارك المجمع الصحي الاجتماعي بجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية بفعالية "الممشى الصحي", التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية، أمس، بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة، تحت عنوان "الدراجة من أجل صحتك"، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسكري.وأشار مدير عام المجمع الصحي الاجتماعي فوزي آل يوسف، إلى مشاركة أكثر من 60 متطوعاً في هذه الفعالية التي تتضمن ركن تعريفي بالشركة المشغلة لدور إيواء المجمع الصحي، للتعريف بخدماتها في العلاج الطبيعي والتأهيل، وما تقدمه للنزلاء من كبار سن وأشخاص ذوي إعاقة، كما سيكون هنالك نشاط تفاعلي مع الجمهور بتقديم حصص رياضية علاجية مجانية مع أخصائيي العلاج الطبيعي، إضافة إلى فقرات مع مجموعة من دراجي سيهات، والرياضيين، وذلك بهدف التوعية والتثقيف الصحي سواء لتفادي الإصابة بالسكري، أو طرق التعامل معه بالعلاج الطبيعي والتغذية السليمتين.يذكر أن فعالية " الممشى الصحي " تستمر في الإجازات الأسبوعية في الفترة القادمة وتغطي المناطق المركزية في الساحل الشرقي، بدءً من الخبر، ومن ثم الدمام، والجبيل، والقطيف، وسيهات، وتتضمن أركاناً تعريفية لمرض السكري والفحوصات وأركاناً توعوية عن التغذية السليمة ومخاطر ومسببات المرض، إضافة إلى مشاركة 300 دراجة وعدد من ذوي الإعاقة، وتهدف إلى نشر ثقافة هذه الرياضة، وأهميتها للوقاية من الأمراض.// انتهى //14:30ت م0049