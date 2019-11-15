الجزائر 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي خلف عدد من الشهداء والجرحى.وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أنها تندد بهذا التصعيد الخطير الذي يعد انتهاكا جديدا من طرف الاحتلال للمواثيق والقوانين الدولية، لافتا النظر إلى أن الجزائر تجدد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني.كما دعت المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية المتكررة على الشعب الفلسطيني الأعزل.// انتهى //14:37ت م0052