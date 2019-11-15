بيروت 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأدانت المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) بشدة سياسة القتل والعدوان الاسرائيلية على قطاع غزة.وشددت المنظمة الحقوقية في بيان اليوم، على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني.وأعربت عن استنكارها لسياسة القتل خارج إطار القضاء بحق الفلسطينيين، وحذرت من تصاعد عمليات استهداف المدنيين وخاصة الأطفال .ودعت المنظمة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى التحرك لإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.// انتهى //14:40ت م0053