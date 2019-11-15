جدة 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الوجهة السياحية العصرية على البحر الأحمر، عن إطلاق فعاليات مهرجان "عالم اللحظات" في نوفمبر الحالي, ضمن شتاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لإثراء تجارب سكانها وزوارها الباحثين عن الترفيه والاسترخاء في بيئة عصرية متكاملة للاستمتاع بأجمل اللحظات والعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتنوعة والجديدة من نوعها والمستمرة حتى 22 فبراير 2020م، وذلك في إطار برامجها الترفيهية الهادفة إلى تعزيز نمط جودة الحياة على شواطئها البكر ومسطحاتها الخضراء.وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تُعد واجهة سياحية استثمارية جذابة على ساحل البحر الأحمر، مما جعلها أحد الروافد الاقتصادية التي تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لإسهامها الفعال في برامج جودة الحياة وتنمية السياحة والترفيه والاستثمار. وإسهاماً في تعزيز مكانة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كوجهة سكنية عصرية، نعمل دوماً على ابتكار ما يثري تجربة سكانها للعيش بأسلوب حياة مميز وفريد.يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أطلقت هذا العام موسم صيف عالم تركوازي خلال الفترة من 18 يوليو حتى 31 أغسطس 2019م، الذي شهد حضوراً لافتاً، حيث تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتنوعة منها تنظيم واحتضان بطولة المملكة للدبابات البحرية في جولتيها الثانية والثالثة بمشاركة أكثر من 30 متسابقاً، كذلك بطولة عالم تركوازي للكرة الشاطئية على شاطئ يام حيث تعد المدينة الاقتصادية اليوم وجهة رائدة للاستضافة أكبر الفعاليات والمناسبات نظراً لما تملكه من إمكانيات لوجستية.// انتهى //15:18ت م0060