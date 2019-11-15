لندن 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالهدنة التي تم التوصل إليها بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي .ونقلت الصحف تحذيرات المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة مايكل لينك للاحتلال الإسرائيلي بخصوص سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأن إنشاء مستوطنات مدنية في الأراضي المحتلة انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق قوانين المحكمة الجنائية الدولية.و تناولت صحف الجمعة، أخر إعلان الشرطة البريطانية القبض على شاب في مطار هيثرو للاشتباه في تورطه في أعمال إرهابية مرتبطة بسوريا ويشتبه في تخطيطه لأعمال إرهابية.كما كشفت الصحف تراجع إنفاق البريطانيين مما يعزز مؤشرات تباطؤ الاقتصاد البريطاني، حيث تراجعت مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة، واستقر النمو السنوي للمبيعات عند 3.1 بالمئة.ونقلت الصحف البريطانية عن الشرطة البريطانية إنها تحقق في الاعتداء المزعوم على وزيرة العدل في هونغ كونغ التي كانت تزور لندن لكن لم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص.// انتهى //15:25ت م0061