ظهران الجنوب 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأعلنت الكلية التقنية بظهران الجنوب عن البدء في استقبال طلبات التسجيل في برامج التدريب المجتمعي "أُتْقِن"، وذلك من خلال البوابة الإلكترونيةhttps://ctc.tvtc.gov.sa ، الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مرحلته الخامسة، ويستهدف جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية.وأوضح عميد الكلية المهندس معيض آل شائع، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، مُبيناً أن المرحلة الخامسة من البرنامج تشمل مجالات مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، ومبادئ صيانة السيارات، وصيانة الجوال والأمن السيبراني ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور.// انتهى //15:33ت م0062