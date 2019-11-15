بريدة 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسانطلق ملتقى ومعرض النحالين الأول الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ،أمس، وذلك في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض لمدة سبعة أيام.وأشار رئيس الفعاليات في الغرفة التجارية بالقصيم سليمان القفاري إلى انطلاق العمل جاء ببداية مشجعة عبر مشاركة الكثير من الجهات ذات العلاقة ومنتجي العسل والمعارض المهتمة, إضافة إلى منصة الشركات والمطاعم ومنطقة الأطفال والعروض المسرحية والأسر المشاركة.ويتضمن الملتقى دورات تدريبية يقدمها شخصيات متخصصة مثل دورة نموذج العمل التجاري وابدأ مشروعك التجاري وبرامج تدريبية متخصصه بالنحل والعسل كدورة التعرف على الأدوات المستخدمة في العمليات النحلية ودورة تربية النحل في المملكة ومحاضرات توعوية تسهم في تحقيق الأهداف منها محاضرة " تأثير التخزين على خواص عسل السدر " ومحاضرة " نظام الاختيارية في تربية ملكات نحل العسل داخل الطوائف وأسس التلقيح لها" ومحاضرة " أهم الصعوبات التي يواجهها النحال في المناطق الجافة" و " تحديد معايير جودة العسل بالمملكة" ودور الهيئة العامة للغذاء والدواء الرقابي على المنشآت.وأضاف القفاري أن الملتقى يسعى لإعطاء مساحة شاسعة لمنتج العسل كونه أحد المنتجات الغذائية الهامة والتي لا غنى عن الفرد عنها بشكل شبه يومي إضافة إلى مايحمله من فوائد عديدة لذلك فقد وضعت اللجنة المنظمة جدولاً يستهدف كافة أطياف المجتمع من خلال تنوع الفعاليات.يذكر أن الملتقى يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشر مساءً.// انتهى //15:34ت م0063