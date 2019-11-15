الطائف 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة الطائف ضمن برنامج تبادل الخبرات ونقل التجارب بين المجالس البلدية, المجلس البلدي لبلدية بقيق ولبلدية سراة عبيدة, وذلك لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المختلفة ولإيصال الخدمات للمواطن.وعقد المجلس اجتماعاً لتبادل الأراء والأفكار والمقترحات وعرض المنجزات بحضور أعضاء المجالس البلدية المشاركة في الزيارة.وأوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة محافظة الطائف صاطي بن ثواب العتيبي دور المجالس البلدية وأهميتها, منوهاً بالدور الفعال الذي يقدمه المجلس البلدي لأمانة الطائف خلال دورته الحالية من خلال لجان العمل والجولات الميدانية والالتقاء بالأهالي ونقل احتياجاتهم ومتطلباتهم للأمانة.كما ناقش الاجتماع التجارب والخبرات التي شهدتها المجالس البلدية وكيفية التعامل مع الاحتياجات وموائمتها بالإمكانات، وتعزيز الخدمات البلدية بما يحقق التطلعات والآمال.وجرى عرض تقرير مرئي عن إنجازات المجلس البلدي لأمانة الطائف أعتدته لجنة العلاقات العامة والإعلام خلال دورته الحالية شمل الوقوف على المشاريع ولقاء الأهالي وقرارات المجلس ومناقشاتها حول المواضيع المهمة لأهالي الطائف, وعن مشاريع أمانة الطائف الجاري تنفيذها منها مبنى الأمانة ودرء أخطار السيول وطريق الدائري الأوسط ، فيما قدم رئيس المجلس البلدي لأمانة الطائف صاطي العتيبي درعاً تذكارياً ونسخة من تقرير إنجازات للمجالس البلدية المشاركة في اللقاء.وبعد الاجتماع زار اعضاء المجالس الثلاث أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل, وجرى مناقشة برامج التعاون المشترك بين المجالس البلدية والأمانات والبلديات لتحقيق متطلبات الأهالي والارتقاء بالخدمات لتحقيق رؤية 2030.واختتم المجلس البلدي برنامج الزيارة بجولة ميدانية تعريفية للمجالس المشاركة عن الطائف والوقوف على أهم المشاريع والإنجازات بالإضافة الى الخدمات البلدية المقدمة والخطط التطويرية المستقبلية.// انتهى //15:34ت م0064