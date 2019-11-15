الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الوحدة والجهازين الفني والإداري واللاعبين في فريق كرة اليد بالنادي، بعد تأهلهم إلى المباراة النهائية للبطولة الآسيوية 22 المقامة حاليا في كوريا، إثر فوز الفريق في نصف النهائي اليوم على شقيقه فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة 30 مقابل 29.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه برئيس نادي الوحدة سلطان أزهر، هنأه بهذا الإنجاز وأعلن خلاله عن تقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب بمناسبة التأهل، متمنياً كل التوفيق والنجاح للاعبين في تجاوز المباراة النهائية والعودة باللقب القاري الكبير الذي سيسجل باسم رياضة الوطن بإذن الله.// انتهى //15:59ت م0069