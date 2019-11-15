بيروت 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن حوالي 95% من النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان يفتقرون للأمن الغذائي، وهم حاجـة ماسة للمساعدات الإنسانية المستمرة.وأشارت الأونروا في تقرير اليوم ، إلى أن 89 % من النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان يعيشون تحت خط الفقر، منوهة إلى أن أكثر من 80 %من النازحين يعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها الأونروا باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل.وأكد التقرير على أن قطاع الشباب في صفوف النازحين يعانون من ارتفاع بمعدل البطالة إلى ما يقارب 57 % بينهم.وتشير احصائيات الأونروا إلى أن عدد النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان بلغ حتى الآن أكثر من 28 ألف لاجئ أي ما يعادل (8700 أسرة).// انتهى //16:03ت م0070