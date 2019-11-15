جدة 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأشادت نائبة رئيس الهيئة الأوربية لمسابقات جمال الخيل العربية "الإيكاهو" انا ستوجانسكا بما وصلت إليه رياضة جمال الجواد العربي بالمملكة من تقدم ورقي.وقالت بمناسبة مشاركتها ببطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي الدولية فئة "B" التي بدأت فعالياتها بمزرعة الصواري بجدة يوم أمس : إن السعودية حاليا موجودة في مرتبة متقدمة جدا في مجال صناعة الخيل العربية دوليا ونحن على مستوي عالي جدا من التعاون مع مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بالمملكة من خلال البطولات في المملكة وتنظيم محاضرات للمربين تختص بإعاشة الخيل وتغذيتها والتعامل مع الخيل من أجل زيادة التثقيف لمربي الخيل العربية ونحن حاليا نقوم بذلك.وأوضحت انا ستوجانسكا أن المميز في المملكة في هذا المجال تزايد عدد الملاك للخيل ودخول ملاك جدد كل سنة بحيث لم يعد تربيت وانتاج الجواد العربي في المملكة حكرا على الملاك الكبار مما أعطى فرصة لملاك الخيل الجدد للمشاركة في البطولات والفوز بها.ولفتت الانتباه إلى أن حرص مركز الملك عبد العزيز للجواد العربي الاصيل بتواجد حكام دوليين من الصف الاول للتحكيم في البطولات في المملكة أدى إلى إعطاء انطباع لملاك الخيل عن مستوي خيلهم وما هي المشاكل التي يستطيعون تجنبها لرفع مستوي الخيل لديهم, مشيرة إلى أن رياضة جمال الخيل تحتاج إلى الصبر والشغف ليصل مربي الخيل إلى مراكز متقدمة في هذا المجال وليحافظوا على ما وصلوا الية من تقدم في الوقت الحاضر.واعربت نائبة رئيس هيئة " الإيكاهو " عن إعجابها ببطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي الدولية من حيث المكان الرائع والتنظيم والتنسيق وأرضية الميدان الذي تجري علية المنافسة, مشيرة إلى أن الأرضية مخصصة جداً للخيل وعلى مواصفات عالية جدا وتضاهي في مستوياتها بطولات قفز الحواجز والبطولات العالمية ونحن ندرك مدي صعوبة الحصول على مثل نوعية هذه الأرض ومدى التكلفة لها والتنظيم والتنسيق في البطولة بشكل عام مستوي رائع جدا ولها أهمية كبيرة جدا سواء للملاك أو لمجتمع الخيل بشكل عام.// انتهى //16:04ت م0071