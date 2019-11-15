تبوك 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك فرع النساء بعد غدٍ , الدورة العلمية الشرعية الأولى للمسلمة الجديدة لعام 1441هـ, بمقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك.وأوضح مدير المكتب التعاوني بتبوك الشيخ سعيد الغامدي، أن الدورة التي تستمر لمدة 5 أيام، تستهدف المسلمات الجدد, ممن أنهين الدورة التأسيسية بهدف تعريفهن وتعليمهن بعض الأحكام الشرعية والإجابة على أسئلتهن واستفساراتهن.// انتهى //16:05ت م0072