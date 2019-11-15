ثقافي / تعاوني تبوك النسائي ينظم الدورة العلمية الشرعية الأولى للمسلمة الجديدة
الجمعة 1441/3/18 هـ الموافق 2019/11/15 م واس
تبوك 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك فرع النساء بعد غدٍ , الدورة العلمية الشرعية الأولى للمسلمة الجديدة لعام 1441هـ, بمقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك.
وأوضح مدير المكتب التعاوني بتبوك الشيخ سعيد الغامدي، أن الدورة التي تستمر لمدة 5 أيام، تستهدف المسلمات الجدد, ممن أنهين الدورة التأسيسية بهدف تعريفهن وتعليمهن بعض الأحكام الشرعية والإجابة على أسئلتهن واستفساراتهن.
// انتهى //
16:05ت م
0072