الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسبدأت في الرياض اليوم الورشة الكشفية العربية حول التربية الكشفية للفتيات والفتية لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، التي تعقدها المنظمة الكشفية العالمية بالتعاون مع الإقليم الكشفي العربي ، ومؤسسة الوليد للإنسانية ، وجمعية الكشافة العربية السعودية.وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن الورشة التي تستمر حتى يوم الأحد القادم بمشاركة 30 شخصاً من 14 دولة تتضمن مناقشة العديد من المحاور ومن أبرزها في اليوم الأول ، الكشافة وأهداف التنمية المستدامة ، وتمكين الفتية والفتيات والربط بين أهداف التنمية المستدامة ، والتعرف على الشراكة مع المنظمة الكشفية العالمية والحقيبة التدريبية لأجلها ، وعرض لأفضل الاستراتيجيات والمشاريع والتجارب المحلية المتضمنة مشاركة الفتيات في الكشافة ، ووضع خطط العمل المستقبلية.كما يتضمن برنامج اليوم الثاني والثالث المرأة والفتيات في الكشفية (التربية المشتركة ، المزايا ، الآثار) وبناء الاستراتيجية وإنشاء خطة العمل ، وتقييم الورشة.وكانت الورشة قد افتتحت بحضور عضو اللجنة الكشفية العالمية بيتر بليسش ، والمدير العام لتطوير الكشفية بالمنظمة الكشفية العالمية الدكتور هاني عبدالوهاب عبدالمنعم ومدير الصندوق الكشفي العالمي جون قيقان ، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، ونائب المدير الإقليمي للإقليم الكشفي العربي رفعت السباعي ، ونائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله الفهد.وتضمن برنامج الافتتاح الترحيب بالمشاركين ، وتوزيع المجموعات ، وعرض لقواعد الورشة ، ومعرفة التوقعات منها.// انتهى //16:34ت م0075