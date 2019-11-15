تونس 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسجدّدت تونس موقفها الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وجهوده من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم، أن تونس أكدت، بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لإعلان قيام دولة فلسطين، التزامها بمواصلة الإسهام الفاعل في الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف مسار سلام حقيقي يضع حدّا لمعاناة الشعب الفلسطيني من منطلق تمسكها بالسلام العادل والشامل الذي يكفل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.كما نددت تونس، بسياسة الاستيطان واستمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تُكرّس سياسة الأمر الواقع، وذلك في اعتداء صارخ على القانون الدولي واتفاقات عملية السلام خاصة وأنّ حقوق تصفية الاستعمار لا تسقط بالتقادم.وطالبت تونس في بينها، مجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات الممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب لفلسطيني ومخططات الاحتلال الرامية إلى تغيير الحقائق التاريخية والقانونية للقدس وبقية الأراضي المحتلة واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وبناء المستوطنات في تحدٍّ صارخ للقرارات الأممية والقوانين والأعراف الدولية.// انتهى //17:00ت م0077