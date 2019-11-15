القطيف 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسشهد مهرجان الزهور الأول بمحافظة القطيف، الذي تنظمه بلدية القطيف، بمشروع وسط العوامية، خلال يومه الأول أمس، حضور تجاوز 6000 زائر وزائرة استمتعوا خلاله بالفعاليات والبرامج والأنشطة التي تحقق رغبات وتطلعات زوار المهرجان المتناسبة مع جميع شرائح المجتمع.وأسهم تميز الفعاليات والأركان المشاركة بتفاعل زوار المهرجان، في حين شهد مسرح الطفل والأسرة إقبالاً من الزوار، حيث حرصت اللجنة المنظمة للمهرجان إلى تقديم العديد من البرامج والمسابقات بشكل يومي بهدف ترفيه الأسرة والطفل ومواءمتها للفئات العمرية المختلفة، وتحول المهرجان إلى كرنفال ترفيهي وتوعوي يقصده العديد من المواطنين والمقيمين.ويهدف المهرجان الذي يستمر لمدة خمسة أيام من الساعة 4 إلى 10 مساء ويتضمن 120 فعالية متنوعة إلى تثقيف الزوار وتوعيتهم بيئياً من خلال تعريفهم بأهمية النباتات والزهور وفوائدها وأنواعها الملائمة للبيئة، وكيفية العناية بها، وأهمية المحافظة عليها.كما جرى خلال المهرجان عرض المنتجات الخاصة بالزراعة، ومستلزمات الحدائق المنزلية المختلفة التي تسهم في تكوين حديقة منزلية نموذجية، إضافة الى العديد من البرامج ذات العلاقة بالحدائق والزهور، والعديد من البرامج التوعوية والترفيهية الخاصة بالشباب وأركان مخصصة للأسر المنتجة، والتعريف باستخدام أنظمة الري الحديثة التي تساعد في توفير استهلاك المياه، فيما وفرت البلدية أماكن لهم لعرض منتجات الأسر وحرفهم المنتجة اليدوية، إضافة إلى تخصيص مناطق لبيع الوجبات الغذائية وعربات الطعام المتحركة.// انتهى //17:39ت م0082