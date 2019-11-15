روما 18 ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019م واساستقبل معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية روما اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية.وبحث الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.حضر اللقاء، السفير خالد بن مساعد العنقري، والمستشار إيهاب بن محمد النجار.// انتهى //18:25ت م0088