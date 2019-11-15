الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسفي أولى المشاركات الدولية لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية التي تستضيفها حلبة البحرين الدولية للسباقات، تمكن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من التأهل للتصفيات النهائية عن الجولة الأولى في منافسات سباق السرعات الدولي "دراق ريس" في فئة INDEX 10.5 التي يشارك بها المتسابق فهد بن عبدالله المعيويد، إضافةً إلى الفئات الأخرى التي يشارك بها متسابقين من فريق الأمن العام وذلك بالرغم من قوة المنافسة بين المتسابقين وما يمتاز به المشاركين من خبرات وتجارب.يذكر أن هذه المشاركة هي المشاركة الرسمية الدولية الاولى لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية خارج المملكة، حيث حقق الفريق الكثير من الألقاب والمراكز المتقدمة واعتلى منصات التتويج منذ تأسيسه في المحافل والمشاركات الدولية التي استضافتها المملكة.// انتهى //18:25ت م0089