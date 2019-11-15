الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغلثة والأعمال الإنسانية أمس موادًا غذائية في عدد من مديريات محافظتي المهرة والضالع من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.وجرى توزيع 600 سلة غذائية في مديريتي الغيضة وحات بمحافظة المهرة، استفاد منها 3.600 شخص.كما تم توزيع 1,325 كرتونا من التمور في مديريات قعطبة ومريس، والمعزوب، بمحافظة الضالع، استفاد منها الأسر النازحة و المتضررة بأنحاء المحافظة.ويأتي ذلك في إطار مشروعات الأمن الغذائي المنفذة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم المعوزين من أبناء الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //18:26ت م0090